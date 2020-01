Destaques 13/01/2020 13:45 Redação: Nativa News Homem cai em golpe do WhatsApp e perde quase R$ 2 mil em Paranaita Foto: Reprodução - blogdomadeira. Um homem de 52 anos procurou a polícia ontem domingo (12) após cair no golpe do WhatsApp clonado e perder quase R$ 2 mil reais, em Paranaita. De acordo com a ocorrência, a vítima recebeu mensagens de um amigo, pedindo que fizesse algumas um empréstimo de R$ 1.990. O número de telefone deste amigo estava sendo usado pelo golpista. Segundo a polícia, a mensagem do amigo pedido foi prontamente atendido. Em depoimento à polícia, o homem disse que só percebeu que era um golpe quando ligou para o suposto amigo para saber se o dinheiro havia sido creditado, quando foi informado que não o amigo não havia pedido dinheiro, identificando então o golpe. O caso foi registrado como estelionato.

Voltar + Destaques