Destaques 13/01/2020 20:40 Greyce Lima | Secom-MT Casal é preso em Sinop com artefatos explosivos e R$ 13 mil Foto por: PMMT A Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos e uma mulher de 30 anos com cinco emulsões de explosivos e R$ 13.400,00 em dinheiro na residência do casal, na manhã desta segunda-feira (13.01), em Sinop. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais realizavam rondas pelo bairro Maria Vidilina, quando suspeitaram de um homem que reside em uma casa que já foi denunciada por tráfico de drogas. Os policiais tentaram abordar o suspeito, mas o homem tentou fugir entrando na residência. Durante a diligência, a polícia prendeu o homem e encontrou em um dos quartos da casa cinco emulsões de explosivos. Ainda foram localizados escondidos no forro da residência a R$ 13.400,00 em dinheiro e um caderno com anotações financeiras. A mulher que também estava no imóvel foi conduzida com o suspeito para a delegacia. O casal foi preso por crime de posse, tetenção, fabricação ou emprego ilegal de artefato explosivo ou incendiário.

