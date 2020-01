Destaques 14/01/2020 05:46 IFMT encerra nesta quinta-feira matrícula dos aprovados em 1ª chamada do Vestibular Foto: Reprodução Progresso FM O Instituto Federal de Mato Grosso informa que a matrícula dos aprovados em 1ª chamada do Vestibular 2020/1, referente aos editais nº 75/2019 e nº 103/2019, serão realizadas até 16 de janeiro de 2020, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, de forma presencial no setor de Registro Escolar no Campus para o qual o candidato pleiteou a vaga e foi aprovado. Os documentos necessários para a efetivação da matricula estão listados nos editais nº 75/2019 e nº 103/2019, e seus editais retificadores, principalmente ao que se refere a procedimentos e documentos necessários para a efetivação da matrícula. Os candidatos oriundos das escolas estaduais que estiveram em período de greve, devem observar o comunicado publicado no dia 20 de setembro de 2019, no site - http://selecao.ifmt.edu.br/ e em anexo. Os candidatos que estiverem com Resultado "CLASSIFICADO" devem ficar atentos ao cronograma de chamadas, pois, pode ser que venham a ser convocados posteriormente para a realização da matrícula, dependendo da existência de vagas que não forem preenchidas por candidatos aprovados. Caso ocorra a 2ª chamada, esta será divulgada até as 17h do dia 20 de janeiro de 2020, por meio do endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, e a matrícula será realizada de 21 a 23 de janeiro de 2020. Para ter acesso aos documentos necessários para matrícula acesse: Edital nº 75/2019 - http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=5156 Edital nº 103/2019 - http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=5326

