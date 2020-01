Destaques 14/01/2020 09:00 Redação: Nativa News “Boca de Fumo”: Dupla é detida por tráfico de drogas em Alta Floresta Foto: Divulgação Polícia Militar fez a detenção de duas pessoas por tráfico de drogas, após abordagem de um usuário no bairro Vila Rica. A dupla foi detida no bairro Jardim Guaraná, em posse foi apreendida grande quantidade de substâncias análogas à maconha e pasta base de cocaína. Parte do produto entorpecente foi encontrado em cima de uma rack na sala da residência, outras duas porções maiores foram localizadas enterradas no quintal. Na residência estavam um adolescente de 17 anos e um jovem de 21. O jovem informou que o produto era de seu "sócio", um adoelscente de 14 anos. Diante os fatos a dupla foi conduzida à Central de Operações da Polícia Militar para registro da ocorrência e encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

