Destaques 15/01/2020 05:53 Secretaria de Obras de Apiacás trabalha para dar boas condições de trafegabilidade aos motoristas A Prefeitura Municipal Apiacás, por meio da Secretaria Municipal de Obras, vem realizando um intenso trabalho de recuperação das estradas vicinais e MTs no município. O objetivo da ação é proporcionar mais conforto e segurança para motoristas e motociclistas que, diariamente, cruzam essas estradas, que interliga as principais comunidades rurais à zona urbana e até mesmo aos municípios vizinhos. De acordo com o prefeito municipal, Sr. Adalto Zago, a equipe da Secretaria de Obra trabalhou durante todo sábado aproveitando que a chuva deu uma trégua para recuperar os pontos críticos de algumas estradas. “Trabalhamos nesse sábado com duas frentes de serviços na Vicinal Oeste continuação da MT-206 conhecida como estrada da Maracatiara e também na MT-417 que dá acesso ao Arumã e a cidade de Nova Bandeirantes, assim recuperando e cascalhando os pontos críticos. Agradeço a DEUS por nos ter dado um ótimo dia, muita disposição e uma equipe de colaboradores maravilhosa, comprometida e dedicada que quando é preciso trabalha de domingo a domingo com toda garra para darmos boas condições de trafegabilidade aos usuários das nossas estradas”, disse o prefeito.

