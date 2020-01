Destaques 15/01/2020 09:16 Gazeta Digital Veja vídeo - Moradores estão ilhados em comunidades rurais de Nova Bandeirantes Moradores de comunidades rurais de Nova Bandeirantes (1020 km ao Norte de Cuiabá) estão ilhados. As chuvas dos últimos dias fizeram trasbordar o rio e a água invadiu as estradas de acesso aos assentamentos. A população está preocupada, pois não consegue transitar até a cidade. Denúncia recebida pelo aponta que em uma das comunidades a Prefeitura derrubou duas pontes e aterrou o espaço onde elas estavam, o que prejudicou o escoamento da água e tornou a situação dos moradores ainda mais complicada. Com as duas pontes ativas, o problema de alagamento já existia, porém se agravou com a medida. Dois dias de chuvas constantes, foram suficientes para deixar as estradas intransitáveis. “O pessoal está preocupado, porque não consegue sair de casa para nada. Para comprar remédio, capaz até de ficar sem comida”, afirmou o morador Fernando Pereira de Almeida, que encaminhou vídeos que mostram a realidade do local. A situação mais crítica está nas glebas Japuranã e Paraíso do Norte.

