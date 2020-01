Destaques 15/01/2020 17:51 SÉRGIO OBER PREFEITURA DE COLÍDER Prefeitura de Colíder atualiza piso salarial dos professores em 12,84% Foto: Divulgação Com base no reajuste do piso salarial do magistério promovido em janeiro pelo Ministério da Educação, a Prefeitura de Colíder atualizou o salário da categoria da rede pública municipal em 12,84%. O índice será aplicado sobre a folha de janeiro e vale para todos os trabalhadores da educação. A medida ainda precisa ser analisada e aprovada pela Câmara Municipal. O anúncio foi feito pelo prefeito Noboru Tomiyoshi nesta segunda-feira, 13, durante reunião com os vereaPrefeitura de Colíder atualiza piso salarial dos professores em 12,84% dores. “Estamos concedendo a perda inflacionária mais

o aumento da arrecadação do Fundeb. Nós percebemos que teríamos condições de dar essa recomposição. Além disso, por força de lei, é obrigatório esse pagamento”, destaca o gestor, mencionando a atualização definida nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Apesar do momento econômico difícil e que impõe grandes desafios, essa é mais uma ação importante que a gestão municipal promove para fortalecer a qualidade do ensino público municipal de Colíder. “Nós estamos reestruturando toda a rede de ensino, reformando as escolas, oferecendo um material didático de qualidade, uma merenda escolar de qualidade e um transporte escolar bom, confiável e digno. E nós não poderíamos deixar de atender os professores”, justifica Noboru. “Todos os profissionais da educação estão felizes com essa decisão tomada pela gestão municipal para garantir aquilo que é de direito de todos os servidores públicos da educação municipal”, comenta o secretário municipal de Educação, Márcio Fernandes. ”Nós temos certeza que essa atualização do piso nacional vai motivar ainda mais. Nós acreditamos que para o profissional desempenhar melhor as suas funções pedagógicas ele precisa ter tranquilidade”, argumenta.

