Alta Floresta: Prefeitura intensifica ações de combate à Dengue, Zika Vírus

O Brasil terminou 2019 com uma das maiores epidemias de todos os tempos relacionado a patologia dengue, foram mais de 1 milhão e quatrocentos mil casos registrados, com 600 óbitos confirmados, Mato Grosso apresentou um aumento significativo de casos comparado ao ano anterior, 2018: 10.029 casos, 2019: 16.992.

No final de dezembro de 2019 no município de Sinop ocorreu um óbito por dengue hemorrágica de uma criança de oito anos de idade e outro óbito esta em investigação, Alta Floresta apesar do problema de subnotificação de casos, pelo fato da maioria das pessoas com suspeita da doença não estarem procurando uma Unidade de Saúde para registro do caso, vem efetuando alguns registros e o índice de infestação predial – IIP, que mostra o percentual de infestação do pernilongo Aedes Aegypti, detectado nas duas primeiras semanas de janeiro/2020 foi de 1,9 %, colocando o município em classificação de ALERTA, sendo o parâmetro do Ministério da Saúde para Baixo Risco, infestação até 1%.

A Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado os trabalhos de combate ao Aedes Aegypti, em ações integradas entre o Programa Saúde na Escola – PSE, Defesa Civil/AF, Departamento de Atenção Básica, Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica, equipes dos PSFs, desde outubro/2019 envolvendo 40 escolas do município, totalizando 13.990 alunos na campanha que tem como slogan, “Eu e a Minha família Combatemos Este Mosquito”, mas segundo o coordenador do Programa Saúde na Escola, Claudiomiro Viera mesmo com a intensificação dos trabalhos do poder público e envolvimento das escolas é insuficiente para assegurar que não tenhamos uma epidemia no município.

“Necessitamos urgentemente que a população de modo geral se mobilize e cada um de sua contribuição para impedirmos o agravamento do quadro atual, acreditamos que com a integração dos trabalhos e participação da população, conseguiremos manter o controle desta doença, basta destinarmos 10 a 20 minutos de um dia por semana, para verificar se existe algum tipo de depósito de água no quintal ou dentro de casa e tomar as providencias necessárias para que o mosquito não se reproduza, abrace esta causa, com sua atitude, juntos poderemos evitar que alguém de nossas famílias adoeça” conclui Claudiomiro.

Mediante Sintomas de febre e algum destes outros sintomas: dor de cabeça, dores no corpo, náuseas, vômitos, manchas avermelhadas no corpo, procure uma Unidade de Saúde para consulta e registro do caso.

Mais informações Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta/MT, Programa Saúde na Escola – PSE, telefone (66) 3903 – 1240.