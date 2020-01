Destaques 16/01/2020 06:07 IFMT oferta vagas para professor substituto Campus de Alta Floresta Foto: Reprodução O Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT – abriu edital (nº03/2020) para o Processo Seletivo que irá contratar por tempo determinado, Professor Substituto. Ao todo serão disponibilizadas 18 vagas para vários municípios no Estado. Além de ofertas para o Campus Avançado de Lucas do Rio Verde, há vagas para os Campus de Alta Floresta, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Primavera do Leste, Rondonópolis, Campus São Vicente, Sorriso e Campus Várzea Grande. As inscrições tiveram início nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro e seguem até o dia 23 de janeiro e podem ser feitas através do site do IFMT: http://selecao.ifmt.edu.br. O sorteio do tema para o exame de desempenho didático ocorrerá no dia 24/01, a partir das 14h30, na coordenação geral de gestão de pessoas ou no Departamento de Ensino do Campus. Acesse o edital em anexo, para ter conhecimento do assunto escolhido. No dia do exame de desempenho didático (27/01/2020), o candidato deve apresentar-se no campus para qual se inscreveu, com os seguintes documentos em mãos: Documento oficial de identidade;

Certificado de graduação conforme formação acadêmica;

CPF e Título de Eleitor;

Comprovante de quitação com as obrigações militares, se homem;

“Curriculum Vitae” atualizado; Os documentos acima devem ser apresentados em original e fotocópia. Declaração de que não ocupa cargo efetivo, integrante das carreiras de magistério, ou cargos acumuláveis com jornada superior a 60 (sessenta) horas semanais, bem como não exerce outro cargo inacumulável; Declaração de ciência que, caso tenha sido contratado temporariamente nos últimos dois anos na administração pública federal, independente do período de exercício do contrato, não poderá ser novamente contratado O resultado final será divulgado nos campi a partir de 29/01/2020 e posteriormente publicado no Diário Oficial da União. Confira abaixo a íntegra do Edital e seus Anexos. Edital nº 03/2020 – professor substituto Anexo I – cronograma Anexo II – Temas para prova Anexo III – Requerimento de Recurso

