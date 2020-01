Destaques 16/01/2020 07:51 Nathalia Okde*, G1 MT Preço da carne bovina dispara em MT e aumento médio de 22% leva restaurantes a reajustarem valores do cardápio Foto: Ivam Grambek/ Arquivo Pessoal Entre outubro e dezembro de 2019, o preço da carne bovina subiu 22% em média, em Mato Grosso. De R$ 24 aumentou para R$ 31 nesse período, segundo dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Devido ao aumento no preço da carne, os restaurantes e churrascarias da Grande Cuiabá já anunciaram o reajuste no cardápio. Em janeiro deste ano, aumentou ainda mais. O preço médio carne está em R$ 32,5. Em 2018, o preço médio da carne variou entre R$ 21 e R$ 22 e, no ano passado, o preço se manteve estável até setembro, quando começou a subir. O aumento foi atribuído ao aumento das exportações, principalmente para a China e Rússia. A produção aumentou, mas a exportação foi superior ao abate. Reflexos Estabelecimentos que sentem diretamente as consequências desse aumento, mais especificamente restaurantes e churrascarias da cidade, estão tendo que revisar os valores do cardápio, as estratégias de lucro para conseguir se adaptar à mudança e o repasse do aumento ao cliente. No entanto, em alguns casos, existe o receio de perder a clientela, como é o caso de uma churrascaria, em Várzea Grande. “Aumentamos o preço, mas logo abaixamos novamente, se não, não vendemos e não temos movimento. Para conseguir manter sob controle a gente opta por ter pouco lucro e realizamos promoções, entregas de marmitex por aplicativos de delivery e etc”, explica Venilda Salva, gerente do estabelecimento. Nem todos podem contar com o pouco lucro para conseguir manter os estabelecimentos em funcionamento, como é o caso de um bistrô de Cuiabá que compartilhou neste fim de semana em suas redes sociais um anúncio de reajuste. O preço do kg subiu de R$ 35,90 para R$ 42,90. O indicador Esalq/B3 aponta que as cotações estão caindo, com isso o mercado sinaliza uma redução no valor da arroba do boi, o que deverá normalizar o preço da carne em breve para o consumidor, de acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao Instituto Mato-grossense da Carne (Imac).

