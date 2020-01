Destaques 16/01/2020 08:46 Angela Fogaça/Nortão Online Acidente na MT-320 nesta madrugada deixa três jovens feridos Foto: Divulgação Um acidente na madrugada de hoje, quinta-feira (16) em Colíder, deixou duas jovens e um rapaz feridos. O acidente ocorreu por volta de 01h40. Um GM Astra, conduzido por uma jovem não habilitada de 17 anos, seguia pela MT-320 e foi entrar, sem sinalizar, na pista de motocross. De acordo com informações da Guarda Municipal de Trânsito, o VW Gol que vinha logo atrás, acabou não conseguindo desviar e acertou em cheio a lateral do Astra. O condutor do Gol perdeu o controle do veículo e saiu da pista. A condutora do Astra e a jovem que estava com ela, sofreram várias lesões mas de acordo com as informações, estão em estado estável. O condutor do Gol, que retornava da faculdade, também sofreu ferimentos, mas aparentemente, nenhuma fratura. Os três foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital regional.

