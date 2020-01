Destaques 16/01/2020 13:39 TV Centro América Juruena decreta situação de emergência em razão dos prejuízos ocasionados pelas chuvas Foto: Divulgação Com problemas de alagamentos, estradas interditadas e pontes danificadas, a Prefeitura de Juruena, a 893 km de Cuiabá, decretou situação de emergência, nessa quarta-feira (15). Segundo o município, as chuvas intensas registradas nos últimos dias têm prejudicado o tráfego na região. A zona rural é a que mais sofre com os problemas de atoleiros. No início desta semana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) proibiu o tráfego de veículos pesados em um trecho da BR-174, que liga Castanheira, Juruena e Colniza. O trecho não é pavimentado e possui vários atoleiros. A portaria foi assinada depois que a via ficou interditada por causa das chuvas e do transbordamento do Rio Vermelho. Conforme a portaria, é proibido o tráfego de veículos com o peso bruto acima de 48 toneladas e meia. O controle é feito por meio de balança implantada no início do trecho, no quilômetro 825 da BR-174. O decreto de emergência de Juruena deve ser publicado no Diário Oficial ainda nesta quinta-feira (16), segundo a prefeitura.

Voltar + Destaques