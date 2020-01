Destaques 16/01/2020 15:24 Redação: Nativa News Vídeo mostra detentos em fuga de presídio em Alta Floresta Um vídeo de câmeras de segurança (veja acima) mostra a fuga de detentos da Cadeia Pública de Alta Floresta, hoje, por volta das 12h30. De acordo com a Policia Militar, cerca de 07 presos fugiram, segundo a PM, um dos reeducandos já foi recapturando. Diversas equipes policiais estão nas ruas reforçando a segurança e tentando prender o restante.

A fuga aconteceu pelo teto, conforme informado, os reeducandos aproveitaram a situação de terem sido colocados em uma cela que passa por reformas, no horário de almoço dos agentes, conseguiram sair para a área de banho de sol e fugir.

Os nomes de sete fugitivos foi divulgado:

Rafael Gonçalves Plácido

Igor Antônio Costa Silva

Willian Wagner de Jesus

Thiago Lameira dos Santos

Vanilson Nunes de Souza

Vagner de Melo Silva

Richar Damião da Rocha Ribeiro Qualquer atitude suspeita deve ser informada via 190 da Polícia Militar, ou 197 da Polícia Civil.

