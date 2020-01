Destaques 16/01/2020 19:28 Juliana Carvalho | Sema-MT Fiscalização apreende maior quantidade de Castanheira em MT, espécie protegida por lei A operação Pinga Fogo resultou em apreensão inédita de madeira de corte proibido. Durante a ação fiscalizatória realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), agentes do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) e Força Tática da Polícia Militar foram apreendidos 1.300m³ de madeira, sendo 470m³ de Castanheira, espécie protegida por lei. Os agentes avaliam que esta é a maior apreensão de madeira protegida por lei já realizada em Mato Grosso. Quatro pessoas foram conduzidas para a delegacia por crimes contra a flora. Uma outra pessoa foi conduzida por porte ilegal de drogas e munições. A ação fiscalizatória teve início no dia 06 de janeiro e está sendo realizada nos municípios de Nova Mutum, Cláudia, Marcelândia e Porto dos Gaúchos. Até o momento, foram aplicados R$ 3 milhões em multas, embargadas três madeireiras e mil hectares por desmatamento em desconformidade com a legislação. Os equipamentos utilizados para a prática dos crimes ambientais também foram apreendidos, sendo três caminhões, sete tratores e onze motosserras. Denúncias O cidadão pode denunciar crimes ambientais à Ouvidoria Setorial da Sema: 0800-65-3838, nas unidades regionais da Sema ou aplicativo MT Cidadão.

