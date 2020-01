Destaques 16/01/2020 20:41 Só Notícias/David Murba Alta Floresta: índice de infestação do mosquito da dengue é o dobro do aceitado pelo ministério O Índice de Infestação Predial que mostra o percentual de infestação do Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya detectado nas duas primeiras semanas de janeiro foi de 1,9 %, colocando o município em classificação de alerta, sendo o parâmetro do Ministério da Saúde para baixo risco, infestação até 1%. Para tentar baixá-lo, a secretaria municipal de Saúde tem intensificado ações integradas entre o Programa Saúde na Escola – PSE, Defesa Civil, Departamento de Atenção Básica, Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica, equipes dos PSFs para limpeza de quintais, terrenos baldios, calhas e conscientização dos moradores. A ação iniciou em outubro envolvendo 40 escolas do município, totalizando 13,9 mi. O número de notificações da doença e de casos confirmados este mês ainda não foi divulgado. Em Sinop, os trabalhos dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias seguem a todo vapor pelas ruas e residências do bairro Jardim Violetas, apontado como o de maior incidência do mosquito Aedes aegypti. No entanto, embora seja considerado positivo o resultado alcançado até o momento, com 1.138 imóveis vistoriados entre a segunda-feira e ontem, chama a atenção da secretaria de Saúde o alto número de domicílios, passando de 40%, que a força tarefa não consegue acessar por estarem ou fechados ou mesmo pela recusa do morador em abrir as portas às equipes de monitoramento e fiscalização. Segundo o relatório da sala de emergência, em 463 imóveis do bairro Jardim Violetas não se realizaram as vistorias. “Esta é uma dificuldade enfrentada pelas equipes que estão nas ruas. Sem a sensibilização da comunidade para abrirem seus quintais às equipes não será possível construir uma resposta coletiva”, avaliou o secretário municipal de saúde, Gerson Danzer.

