Destaques 17/01/2020 09:14 Arão Leite/J Cidade Alta Floresta: vereadores vistoriam frota e revelam preocupação com ônibus da Educação Foto: Reprodução Alta Floresta no ano de 2020 poderá ter 28 ônibus na frota do transporte escolar. O anúncio foi feito logo no início do ano pela secretária municipal de educação, Maria Iunar. Na época a gestora da pasta falou alegre inclusive que seria um ano para se comemorar, haja vista que teria até carro de reserva, comparando a outros anos. Mas se de um lado, destaca-se as conquistas, de outro, tem quem se mostra preocupado. Os Vereadores Mequiel Zacarias e Dida Pires estiveram vistoriando os ônibus da frota escolar de Alta Floresta e um deles, no caso, Dida Pires, falou até em ‘sucateamento de veículo que poderia estar em uso’. O legislador Dida, do PPS, ao lado do companheiro de Câmara, vistoriou os carros que passam por manutenção e os já em desuso por parte da Secretaria e conforme Mequiel, a falta de manutenção pode ter implicado no agravo de muitos problemas. Ao falar do assunto ele mostrou um ônibus ano 2013, praticamente sem nenhum banco mais, motor quase todo desmontado ou sem peça e que possivelmente não será mais usado. Dida Pires ao analisar o mesmo veículo se mostrou indignado e comentou até não descartar que alguns carros são sucateados, que peças seriam retiradas para serem aproveitadas em outros veículos. Para os dois vereadores, a situação é inadmissível e por isso farão um relatório minucioso para apresentarem ao Ministério Público. Outro lado O responsável pelo transporte escolar na Secretaria Municipal de Educação, Moacir Leal, ao saber da vistoria feita pelos vereadores e declarações dos edis, negou que qualquer ônibus tenha sido sucateado. “E falando especificamente no caso desse ônibus ano 2013, nós fizemos orçamento para conserta-lo quando entramos, mas ficaria em torno de 100 mil reais e para um uso do transporte por mais cerca de seis meses, pois o prazo para ônibus no transporte escolar é de sete anos. Então, não valeria a pena, seria prejuízo ao município”, explicou. Moacir, em tom de desabafo, viu maldade na declaração sobre sucateamento. Segundo ele, talvez por ser ano político, alguém começa a tentar se beneficiar com informações inverídicas. “os vereadores estão corretos em fiscalizar, buscar informações. Mas não há sucateamento, troca de peça de um ônibus para o outro”, finalizou.

