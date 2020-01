Destaques 17/01/2020 18:12 Nortão em Revista Operação resulta na apreensão de arma e drogas em Nova Monte Verde Foto: Divulgação Uma operação conjunta realizada em Nova Monte Verde-MT, na manhã de hoje, sexta (17), deu cumprimento a 6 (seis) mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela justiça, e resultou na apreensão de entorpecentes, uma arma de fogo (especificamente uma Pistola Calibre 32), alguns cadernos contendo anotações referente ao tráfico de drogas e Celulares. Em um dos endereços também foi apreendido um simulacro de arma de fogo do tipo pistola. O simulacro de arma de fogo é um objeto que parece uma arma, mas não é. Pode ser um brinquedo, uma arma de "chumbinho", uma arma de airsoft, ou qualquer outra coisa que aparente ser uma arma de verdade. Entretanto, são frequentemente utilizadas por meliantes para cometer crimes, utilizando-se da estratégia de simular estar de posse de uma arma verdadeira. A operação foi coordenada pelo Delegado Pablo Bonifácio Carneiro, e contou com a participação de Policiais Civis de Nova Bandeirantes, Alta Floresta e Nova Monte Verde, inclusive, com apoio de Policiais Militares de Nova Monte Verde e da Força Tática de Alta Floresta. Ao todo, a operação também resultou na condução de três suspeitos de maior, que agora seguem a disposição da justiça, para aguardar pela realização de Audiência de Custódia.

