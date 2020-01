Destaques 18/01/2020 09:57 Redação I Nativa News Condutor perde o controle e capota Fiat Uno na MT-208 em Nova Monte Verde Fotos: José Lucio/ Nativa News Um motorista perdeu o controle de um veículo, saiu da pista e capotou, na MT-208, próximo ao frigorífico, a 10 km de Nova Monte Verde. Imagens do acidente mostram que a parte frontal do automóvel ficou totalmente destruída. De acordo com a Policia Militar que estava no local do acidente, o condutor perdeu o controle do veículo Uno ao fazer uma curva. A polícia informou ainda que apesar do dano material o condutor teve apenas um braço quebrado. O acidente ocorreu na madrugada de sexta para sábado (18). A PM foi informada por outro motorista que passava pelo local e testemunhou o acidente.

