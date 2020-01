Destaques 20/01/2020 06:48 Notícia Exata Três fugitivos da cadeia pública de Alta Floresta são recapturados pela PM Foto: Montagem Notícia Exata A Polícia Militar de Alta Floresta recapturou na noite de ontem, domingo (19), três fugitivos da cadeia pública. O trio foi preso após uma informação do paradeiro dos reeducandos, ele estavam em uma residência localizada no bairro Cidade Bela. Foram presos Richar Damião da Rocha Ribeiro, 21 anos, Thiago Lameira dos Santos, 23 anos e Willian Wagner de Jesus, 18 anos. Na residência ainda estavam quatro mulheres, sendo uma adolescente de 16 anos e três maiores de 18, 29 e 31 anos. No imóvel ainda foram encontradas porções de substância análoga a maconha. Uma motocicleta Biz, preta, também foi apreendida por apresentar sinais de adulteração. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Municipal de Alta Floresta. Continuam foragidos: Rafael Gonçalves Plácido, Igor Antônio costa Silva e Vanilson Nunes de Souza. (fotos abaixo) Qualquer informação pode ser repassada via 190 ou 197.

