Destaques 20/01/2020 08:16 ANTT nega implantação de linha Alta Floresta - Brasília para empresa de transporte turismo Foto: Reprodução A Superintendência de Serviços de Transportes de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, várias portarias atendendo e negando pedidos de empresas de ônibus para supressão de linhas e implantação de mercados. Veja o caso de cada empresa: EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA Pela Portaria nº 265 a ANTT negou o pedido da empresa de implantação de seções na linha Alta Floresta (MT) – Brasília (DF), prefixo 11-0013-61. EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A Pela Portaria nº 166 teve atendido seu pedido para retirar as seções abaixo listadas operadas na linha Campo Grande (MS) – Cuiabá (MT), prefixo 19-0050-60: I – De: Rio Verde de Mato Grosso (MS) Para: Rondonópolis (MT), Jaciara (MT) e Cuiabá (MT); II- De: Campo Grande (MS), São Gabriel do Oeste (MS), Coxim (MS) e Sonora (MS) Para: Jaciara (MT) EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA Pela Portaria 138 foi autorizada a retirar a linha Prado (BA) – São Paulo (SP), prefixo 05-0079-00. Pela Portaria nº 158 foi autorizada a retirar a linha Jequié (BA) – São Paulo (SP) prefixo nº 05-0077-00 e implantar a mesma linha via BR 381 com os seguintes mercados como seções: I – De: Jequié (BA), Poções (BA), Vitória da Conquista (BA), Teófilo Otoni (MG) e Belo Horizonte (MG) para: São Paulo (SP); II – De: Jequié (BA) e Vitória da Conquista (BA) para: Belo Horizonte (MG). Já pela Portaria nº 178 a Gontijo de Transportes Limitada foi autorizada a suprimir a linha Itabaiana (SE) – Santos (SP) prefixo nº 21-0018-00 e suas seções. Ao mesmo tempo, a Gontijo foi autorizada a implantar a mesma linha via BR 381 com os seguintes mercados como seções: I – De: Itabaiana (SE), Lagarto (SE) e Jequié (BA) para: Santos (SP) e São Paulo (SP); II – De: Tobias Barretos (SE) para: Santos (SP), São Paulo (SP), Governador Valadares (MG), Teófilo Otoni (MG), Vitória da Conquista (BA); III – De: Inhambupe (BA), Alagoinhas (BA), Feira de Santana (BA), Santo Estevão (BA), Poções (BA), Teófilo Otoni (MG), Vitória da Conquista (BA), Belo Horizonte (MG), Betim (MG) para: São Paulo (SP); IV – De: Inhambupe (BA), Alagoinhas (BA), Feira de Santana (BA), Jequié (BA), Vitória da Conquista (BA) para: Belo Horizonte (MG); V – De: Vitória da Conquista (BA) para: Ipatinga (MG). Pela Portaria nº 200 a ANTT atendeu o pedido da Gontijo Transportes para a implantação da linha Garanhuns (PE) – São Paulo (SP) – via BR 381 com os mercados a seguir como seções: I – De: Garanhuns (PE) Para: Feira de Santana (BA), Milagres (BA), Jequié (BA), Vitória da Conquista (BA), Teófilo Otoni (MG) e Governador Valadares (MG).

