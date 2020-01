Destaques 20/01/2020 08:53 Assessoria | PRF Adolescente é detido com mais de 17 quilos de maconha em ônibus Foto: Divulgação Uma apreensão de 17 quilos de maconha foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na madrugada desta segunda-feira (20), em Itiquira/MT. A droga era transportada em um ônibus, de linha Campo Grande a Cuiabá, que levava 51 passageiros. Em fiscalização no interior do coletivo, os agentes encontraram na mochila de um adolescente de 16 anos, quatro tabletes da droga. Na mala dele, que estava no bagageiro, havia outros 19 tabletes. No total, o entorpecente pesou 17 quilos. O adolescente, morador de Goiás, viajava com identidade falsa, tentando se passar por outra pessoa. Ele foi conduzido à Polícia Civil de Rondonópolis.

