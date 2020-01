Destaques 22/01/2020 05:53 Redação: Nativa News Mulher é detida por tráfico de drogas e corrupção de menor em Alta Floreta Foto | Jose Lucio - Nativa News Uma mulher de 20 anos acabou detida na madrugada desta quinta-feira (22) por tráfico de drogas, corrupção de menor e posse de munições. O caso foi registrado por volta da meia noite no bairro Vila Nova em Alta Floresta. Foram apreendidos 22 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, duas munições e R$ 114,00 em espécie. Junto com a mulher dois adolescentes foram apreendidos por associação ao tráfico de drogas.

Após denúncias de tráfico a guarnição da Polícia Militar localizou um dos menores, "deram a descrição do rapaz, a roupa que vestia, quando abordamos ele, entrevista ele estava com um pouco da droga, ele apontou de onde havia comprado. Nos deslocamos até a residência, onde com a autorização dos pais fizemos uma busca e encontramos mais droga escondida", apontou sargento Joacir.

Em deslocamento para a residência da mulher, foi localizado mais produto entorpecente e duas munições intactas de calibre 22. "No total foram apreendidas dezenove porções pequenas e três maiores de pasta base de cocaína, os menores assumiram, mas como um deles e a droga estava na casa dela, ela ai ser conduzida por tráfico e corrupção de menores", destacou o sargento frisando que "as munições ela disse que foram presente que ela ganhou, fizemos a busca mas não encontramos nenhuma arma".

O caso foi registrado e encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Voltar + Destaques