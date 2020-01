Destaques 22/01/2020 15:15 Inscrições para professor substituto do IFMT terminam nesta quinta Hebert Silva Termina nesta quinta-feira (23), o prazo para os interessados em se inscrever no processo seletivo simplificado para a contração por tempo determinado de professor substituto para o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, mediante Exame de Desempenho Didático, são para provimento temporário de 18 vagas de Professor Substituto, com vistas a atender aos campis e áreas conforme abaixo especificado. Para Alta Floresta são disponibilizadas 04 vagas para as áreas de administração (01), Agronomia (02) e Zootecnia (01). Além de Alta Floresta, há vagas em Campo Novo do Parecis, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso, Cuiabá e Várzea Grande. De acordo com o edital as inscrições serão realizadas até esta quinta 23.01.2020, exclusivamente pelo site do IFMT: selecao.ifmt.edu.br. O sorteio do tema para o Exame de Desempenho Didático ocorrerá no dia 24.01.2020, a partir das 14h30, na Coordenação Geral de Gestão de Pessoas ou no Departamento de Ensino do campus, sendo o assunto escolhido dentre os apresentados nos TEMAS PARA O EXAME DE DESEMPENHO, constantes no anexo II deste Edital. O exame de desempenho didático será realizado no dia 27.01.2020, podendo ser prorrogado para os dias seguintes, considerando a quantidade de candidatos inscritos e a disponibilidade do campus. O resultado do Exame de Desempenho Didático será disponibilizado no site do campus ao qual o candidato concorreu no dia 28.01.2020. Confira edital completo clicando aqui. DAS ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 1.1 CAMPUS ALTA FLORESTA Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Administração Graduação na área de Administração 01 - Agronomia Graduação em Agronomia 02 - Zootecnia Graduação em Zootecnia 01 - 1.2 CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Física Graduação em Física 01 - 1.3 CAMPUS CUIABÁ - OCTAYDE JORGE DA SILVA Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Português Licenciatura em Língua Portuguesa 01 - 1.4 CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Artes Graduação na área de Artes 01 - Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Biologia/Biotecnologia Graduação em Biologia ou Biotecnologia 01 - Química Graduação em Química 01 - 1.5 CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Sociologia Graduação em Ciências Sociais/Sociologia/Antropologia/ Ciências Políticas 01 - Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Administração Graduação na área de Administração 01 - Matemática Licenciatura em Matemática 01 - 1.6 CAMPUS RODONÓPOLIS Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Biologia Licenciatura em Ciências Biológicas 01 - 1.7 CAMPUS SÃO VICENTE Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Agronomia Graduação em Agronomia 01 - Geografia Graduação em Geografia 01 - 1.8 SORRISO Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Química Licenciatura em Química 01 - 1.9 CAMPUS VÁRZEA GRANDE Regime de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais ÁREA FORMAÇÃO ACADÊMICA N° DE VAGAS AC PcD Letras/Espanhol Licenciatura em Letras/Espanhol 01 - Letras/Literatura Licenciatura em Letras/Literatura 01 - Para o regime de trabalho de 40 horas semanais, a remuneração será: REMUNERAÇÃO* TITULAÇÃO VENCIMENTO BÁSICO RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO TOTAL GRADUAÇÃO R$ 3.130,85 - R$ 3.130,85 APERFEIÇOAMENTO R$ 3.130,85 R$ 234,81 R$ 3.365,66 ESPECIALIZAÇÃO R$ 3.130,85 R$ 469,63 R$ 3.600,48 MESTRADO R$ 3.130,85 R$ 1.174,07 R$ 4.304,92 DOUTORADO R$ 3.130,85 R$ 2.700,36 R$ 5.831,21 Fundamentação Legal: Lei nº. 12.772/2012.

