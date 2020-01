Destaques 22/01/2020 16:00 Edemar Luiz Savariz/Jornal MT Norte UTI´s do Hospital Regional de Alta Floresta devem ficar prontas até o mês de março Foto: Reprodução O secretário estadual de saúde, Gilberto Gomes de Figueiredo, visitou o município de Alta Floresta na última sexta-feira, 17, para fazer os últimos ajustes em relação a finalização das obras das UTI´s do Hospital Regional. Segundo a Diretora do Hospital, Sônia Vanice Gonçalves Marques, as obras estão sendo finalizadas, faltando apenas alguns detalhes para o término. “Está faltando a reforma da cozinha, esta obra demorou um pouco porque tivemos que mudar o projeto, mas a construtora deverá entregar até a segunda semana de fevereiro”, disse a diretora. Conforme Sônia, os equipamentos já foram adquiridos e estão sendo instalados, faltando apenas a parte de internet e rede de energia elétrica para terminar. “Conversamos com o Secretário e ficou decidido que a prioridade total é para entregar as UTI´s prontas. Já está autorizado a compra dos ares-condicionados e do gerador de energia, porque a rede elétrica das UTIs é completamente independente da rede do hospital. “Nossa meta é que no mais tardar no mês de março os 10 leitos de UTIs do Hospital Regional de Alta Floresta estarão em pleno funcionamento, estamos concentrando todas as forças para entregar esta obra para a população de Alta Floresta e região”, enfatiza Sônia. A Diretora do Hospital Regional disse que está sendo contratada a empresa médica que vai cuidar das UTI´s, bem como a equipe assistencial que a unidade necessita. “São técnicos de enfermagem, enfermeiros com treinamento em Unidade de Tratamento Intensivo, entre outros profissionais que são necessários para o bom atendimento das UTIs”. disse Sônia. A diretora esclarece que todas as decisões que estão sendo tomadas por parte da Secretaria de Estado de Saúde é para entregar a obra pronta. “Estamos trabalhando para que no momento que for inaugurada as UTI´s já começam a atender os pacientes, não iremos deixar nenhum detalhe para finalizar depois”, finaliza Sônia.

