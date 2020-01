Gasolina vendida em MT é a 6ª mais cara do país

Segundo a ANP, o preço máximo da gasolina pode chegar a R$ 5,20 para o consumidor. O Centro-Oeste é a 2ª região com o combustível mais caro, com a média de preço a R$ 4,60 o litro.

A partir de janeiro os preços dos produtos subiram devido à minirreforma tributária do governo do estado que entrou em vigor já no começo de 2020. O consumidor já está sentindo o impacto nos preços do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ( ICMS) cobrados das empresas. Neste mês o etanol subiu de preço duas vezes nas bombas. O preço do litro do etanol deve continuar encarecendo no estado e pode chegar a custar R$ 3,51, segundo a ANP.

Nesses primeiros dias do ano, o preço do litro do etanol subiu cerca de R$ 0,25. A gasolina ficou entre estável entre dezembro até o momento. Os impactos dessa reforma tributária feita no estado devem afetar também outros setores do comércio.

O preço médio da gasolina nas maiores cidades no estado é de R$ 4,87 em Sorriso, R$ 4,77 em Várzea Grande na região metropolitana, R$ 4,75 em Rondonópolis, R$ 4,68 em Sinop e R$ 4,60 em Cáceres, segundo o levantamento feito pela ANP.