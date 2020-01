Destaques Águas Alta Floresta 23/01/2020 06:54 Águas Alta Floresta apadrinha nascente do Jardim Ipiranga Um trabalho que une poder público, comunidade, iniciativa privada e instituições representativas em torno de um só objetivo: a preservação ambiental. Este é o Programa Adote uma Nascente, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e que acaba de ganhar duas novas parcerias: a da Associação de Veículos Antigos de Alta Floresta (AVAAF), como Adotante, e da Águas Alta Floresta, concessionária de saneamento básico da cidade, como madrinha da nascente do bairro Jardim Ipiranga. Os novos guardiões da natureza foram oficialmente recebidos no programa durante evento ocorrido na manhã desta terça-feira (21.01). Conforme as diretrizes do programa, cabe ao adotante promover ações de recuperação da reserva de água em questão, além de desenvolver trabalhos de recomposição das áreas verdes e promover atividades de educação ambiental. Neste contexto, o padrinho fica responsável por apoiar os trabalhos previstos no plano de ação voltado à área escolhida, juntamente com o adotante. “Sustentabilidade faz parte do nosso DNA”, declarou o diretor da Águas Alta Floresta André Silva, durante o evento. “Além de ser uma honra, participar do programa é para nós uma grande responsabilidade. Todos os dias nossos profissionais trabalham para levar excelência em saneamento às famílias por nós atendidas. E o que é o saneamento básico, senão um instrumento fundamental à preservação da natureza? Sem o tratamento de esgoto, por exemplo, todos sofrem, inclusive as reservas de água – que são preciosas e esgotáveis”, acrescentou. O evento realizado no Jardim Europa contou com a presença da comunidade, apoiadores do programa, lideranças comunitárias e gestores públicos. Adote uma Nascente – O programa é voluntário e composto de duas categorias para adesão: pessoa física e pessoa jurídica. Quem deseja apoiar a iniciativa deve preencher um formulário e passar por processo de avaliação. Após aprovado, o Adotante ou Padrinho recebe um certificado que o legitima a cuidar da Área de Preservação Permanente escolhida pelo período de três anos. Ambos passam a desenvolver, então, ações de preservação e/ou recuperação da APP da nascente ou curso de água adotado. Os trabalhos são acompanhados, semestralmente, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Alta Floresta (Condema). Um dos objetivos do programa é colaborar com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/), que traz os 17 objetivos mundiais de desenvolvimento sustentável, dentre os quais água potável, saneamento e ação contra a mudança global do clima.

