Destaques 23/01/2020 07:17 Redação: Nativa News Caminhada na Natureza de Alta Floresta consolida o 3º lugar no ranking Brasil Foto: Reprodução A Caminhada na Natureza de Alta Floresta– Circuito Pioneiro Nei Del Moro que acontece todos os anos, e sempre, no dia 1º de maio já é tradicional no município e faz parte da Agenda Nacional de Eventos do site Anda Brasil da Confederação Brasileira de Caminhadas e Ecobooking. Em sua 13ª Edição a Caminhada na Natureza 2019 teve recorde de caminhantes. De acordo com os dados da EcoBooking 5.555 caminhantes compareceram no circuito. Com distância: 9 Kms (exatos 9.000 mts), 5550 inscritos, de 9999 vagas com nota Média Avaliação em 2018: 8.63. O Ecobooking é um Sistema de Gestão do Turismo, que cria um modelo de gestão baseado na constituição de uma rede de cooperação voltada à exploração sustentável dos recursos turísticos de um município, envolvendo o Poder Público e o Trade Turístico, esse Sistema foca em práticas esportivas populares e não competitivas, como é o caso das Caminhadas. Mandirituba abre calendário de 2020 Mandirituba vai abrir o calendário nacional de Caminhadas da Natureza com o Circuito dos Faxinais, no dia 16 de fevereiro. O trajeto que fica localizado no Espigão das Antas, passa por cachoeiras, trilhas ecológicas e muitos atrativos aos caminhantes que participarem do evento, num percurso de 12 km. Com quatro edições anuais, realizadas em diversas áreas da região rural do município, as Caminhadas na Natureza reúnem milhares de caminhantes. Em 2019, Mandirituba conquistou o 2º lugar no ranking Brasil de número de participantes, com 5.553 caminhantes. Em primeiro lugar está a cidade de São José dos Pinhais, com 14.222 e em terceiro colocado, a cidade de Alta Floresta (MT) com 5.555 caminhantes, segundo dados da EcoBooking. A caminhada reuni pessoas de todas as idades e classes, o percurso mais uma vez levantou elogios.

