Destaques 23/01/2020 08:23 Arão Leite - Jornal da Cidade APURAR RESPONSABILIDADE: Polícia Civil vai investigar fuga de presos em Alta Floresta Foto: Reprodução Como aconteceu uma fuga em pleno horário de almoço e nenhum agente percebeu a ação dos presos que deixaram a cadeia pública de Alta Floresta pouco depois de meio dia na quinta-feira?. Os questionamentos serão feitos pela Polícia Civil nas investigações que devem apontar a responsabilidade do fato que culminou em seis detentos foragidos.

Os homens considerados de alta periculosidade cumpriam pena por crimes como roubo, tráfico, homicídio e até latrocínio segundo informações. Eles estava em um grupo de 28 presos no banho de sol enquanto uma obra era executada no presídio. Mas a saída de um agente prisional da guarita por alguns instantes foi o momento aproveitado pelos presos para subirem no teto, abrirem buraco na tela de arame e fugir pelo telhado da antiga delegacia e chegarem à Rua B por onde saíram correndo sendo vistos por várias pessoas que passavam no local.

O delegado Vinícius Nazário, titular da Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil disse que a investigações ficará por conta da PJC e conta com apoio da população para recapturar os presos que se embrenharam numa mata ao lado da Perimetral Rogério Silva.

Quanto à falha que pode ter ocorrido, a autoridade policial deverá descobrir à medida que colher os depoimentos ,analisar o local pode onde os detentos saíram, material utilizado para fazer abertura no arame entre outras pistas deixadas. Por enquanto no entanto, seis presos permanecerem foragidos.

Voltar + Destaques