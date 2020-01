Destaques 23/01/2020 16:41 G1MT Em dois meses, três pessoas morreram com suspeita de dengue em Sinop Foto: Paulo Whitaker/Reuters Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, três pessoas morreram com suspeita de dengue, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, entre dezembro e janeiro. Além desses, outros 30 casos estão sendo investigados e três pacientes estão internados em Unidades de Terapia Intensiva com a suspeita da doença. Dos casos investigados, 15 pessoas estão internadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras 14 em hospital particulares. Todas estão com suspeita da doença. Com relação às mortes, duas foram registradas em dezembro e uma em janeiro. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em janeiro do ano passado foram registados 41 casos confirmados da doença. Entretanto, neste mês, até o dia 20, já foram mais de 400 casos suspeitos. Outros casos na região Além de Sinop, outros dois municípios da região norte de Mato Grosso apresentaram aumento nos casos suspeitos de dengue. Em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, as suspeitas aumentaram quase 249%, entre 2018 e 2019. De acordo com a Secretaria de Saúde de Sorriso, em janeiro de 2018 foram 45 notificações. Em janeiro de 2019, foram 157 registros da doença. Neste mês, seis casos suspeitos estão sob investigação. No próximo sábado (25), a prefeitura deve realizar um mutirão de limpeza em alguns bairros para tentar impedir a proliferação do aedes egypti e, consequentemente, reduzir a incidência das doenças ocasionados pelo mosquito. Em Lucas do Rio Verde, a 360 km da capital, as notificações da doença aumentaram cerca de 300%. Conforme a Secretaria de Saúde , de janeiro a dezembro do ano passado, foram registradas 516 registros de casos suspeitos de dengue, três vezes mais que em 2018, quando foram feitas 129 notificações. Além das notificações de dengue, em 2019, foram registrados 11 casos de chinkungunya e 29 casos de zika. Já em Sorriso, foram seis registros de chinkungunya e quatro de zika.

