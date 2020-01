Destaques 24/01/2020 04:35 Redação: Nativa News Caminhonete furtada no bairro Jardim Universitário, em Alta Floresta Foto: Divulgação Uma caminhonete foi furtada na última quarta-feira (23), no bairro Jardim Universitário em Alta Floresta. O crime ocorreu na rua Edelton Boschorilli. Nenhuma testemunha percebeu a ação dos bandidos. A vítima de 37 anos informou ao site Nativa News que o veículo D-20, cinza, placas ACT - 8382, com carroceria de madeira, estava parada em frente a sua residência, ela relatou que estava a trabalho quando retornou, seu veículo não estava mais no local onde havia deixado. A proprietária pede auxílio da comunidade para que o veículo seja encontrado. Informações são de que a caminhonete foi vista seguindo sentido Pista do Cabeça, zona rural de Alta Floresta.

