Destaques 24/01/2020 15:21 G1MT Casal é morto e jogado em mirante da Cachoeira Salto das Andorinhas, em Aripuanã Foto: Divulgação Um casal foi morto e jogado do Mirante da Cachoeira Salto das Andorinhas, em Aripuanã (MT), depois que um grupo de criminosos roubou duas caminhonetes deles, nessa quarta-feira (22). Os corpos de Luiz Sérgio da Silva Lechuga e Rozinha Edileuza da Silva Lechuga, foram encontrados na noite dessa quinta-feira (23). A Polícia Civil informou que o primeiro corpo a ser encontrado no mirante foi o de Luiz Sérgio. Já o da mulher dele foi localizado horas depois em um local de difícil acesso. Segundo a polícia, Luiz estava com os braços para trás, mãos amarradas, uma mordaça de pano na boca e um nó atado no pescoço. Durante as investigações, a Polícia Civil de Mato Grosso com apoio da Polícia Militar de Rondônia encontrou um homem e duas mulheres, sendo uma menor de idade, suspeitos do crime. Eles estavam chegando em Cacoal (RO) quando foram detidos. Com eles, foram apreendidas as duas caminhonetes do casal, que eram dirigidas pelas mulheres. Questionados, um dos suspeitos confessou à polícia que os veículos foram roubados em Aripuanã (MT) e que as vítimas foram mortas e tiveram os corpos jogados na cachoeira. O suspeito disse ainda que há um quarto envolvido no crime, que seria o responsável pela morte do casal. A Polícia Civil informou que está investigando o caso para tentar prender o quarto suspeito.

