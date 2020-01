Destaques 24/01/2020 17:56 Curso para professores em Joinville conta com participação de bailarina alta-florestense A busca pelo conhecimento é fator decisivo no crescimento pessoal e no desenvolvimento da carreira de todo profissional. Munida deste desejo, a professora e bailarina Cassiane Leite participa do Curso de Formação de Professores da Metodologia Vaganova, ministrado pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville-SC. Esse curso, direcionado à formação técnica e didática de professores de Ballet Clássico, nesta que é uma das mais consagradas metodologias de ballet no mundo, visa a preparar o docente para atuar seguindo o rigor técnico e as práticas consolidadas há quase um século por Agrippina Vaganova (1879-1951), bailarina e pedagoga que se tornou um grande expoente da dança ao lançar o método que leva seu nome. Sob a orientação da Professora Bruna Lorrenzzetti, formada em Dança Clássica pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Bacharel em Educação Física pela Univille e professora da Escola Bolshoi há mais de 10 anos, Cassiane disse estar animada com o curso e destacou os benefícios desta formação para seus alunos: “A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é a maior referência nacional do Ballet Clássico, além de ser a única filial do Bolshoi fora da Rússia. É um grande privilégio frequentar esta escola e nossos alunos em Alta Floresta terão a oportunidade de aprender segundo essa metodologia que é referência mundial. Eles certamente estarão muito bem preparados se desejarem seguir carreira na dança”, afirmou a professora. O Estúdio de Dança Corpo em Movimento ministra aulas de Ballet Clássico e Jazz Dance sob a Direção Técnica e Artística da Professora Cassiane Leite para meninos e meninas a partir de dois anos de idade, adolescentes e adultos.

