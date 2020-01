Destaques 25/01/2020 08:18 Redação: Nativa News Alta Floresta: Fuga de detentos não foi planejada, diz diretor da Cadeia Foto: Divulgação A fuga foi registrada pouco após o meio dia do dia 16 de janeiro, sete detentos conseguiram sair pelo teto e saíram em busca de abrigo em uma região de mata. Um deles recapturado momentos após a fuga, pois havia fraturado o pé esquerdo e não conseguiu fugir. Na noite de sábado (18), mais três foram recapturados em uma abordagem após denúncia de tráfico de drogas. Atualmente ainda se encontram foragidos Vanilson Nunes de Souza, Rafael Gonçalves Plácido e Igor Antônio Costa Filho. No decorrer da semana o diretor da Cadeia Pública, Batista Lopes, falou sobre a fuga e os procedimentos que estão sendo tomados, garantindo que as buscas não cessaram. Sem ter autorização para conceder uma entrevista, Batista explica que a fuga foi uma questão de oportunidade que surgiu. O baixo efetivo no sistema e a superlotação acabou provocando a “brecha” necessária para a fuga. Na cela F, localizada na área de banho de sol, os detentos se utilizando de uma cerra artesanal romperam nove barras da grade, por onde seguiram até o forro, pela parte frontal, onde funcionava a Delegacia, quebraram as telhas e saíram empreendendo a fuga. Na queda um dos fugitivos quebrou o pé, e foi recapturado alguns metros adiante escondido entre a igreja e uma distribuidora. Os outros seis seguiram pulando os muros e adentraram a região de mata na perimetral Rogério Silva. Batista ainda falou sobre a agilidade dos detentos, que tiveram cerca de 20 minutos desassistidos, tempo que foi suficiente para cerrar as grades no teto. Uma “torre humana” foi feita para que as grades fossem alcançadas e cerradas. Após a passagem, a grade foi dobrada de volta. A fuga foi denunciada por clientes e funcionários de um posto de combustíveis, que perceberam a movimentação em pleno meio dia. Um alerta foi emitido para todos os municípios vizinhos, com a qualificação dos fugitivos, que estavam reclusos por crimes de assalto e roubo. Informações que possam levar a recaptura destes três fugitivos, ainda podem ser repassadas via 197 da Polícia Judiciária Civil, ou 190 da Polícia Militar.

