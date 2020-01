Destaques 25/01/2020 11:08 Arão Leite - Jornal da Cidade Condenado em condicional é preso por tentativa de feminicídio em Alta Floresta A Polícia Civil de Alta Floresta prendeu, em flagrante nesta sexta-feira, dia 24, um preso em condicional que tentou matar uma mulher a golpes de faca. A vítima com vários ferimentos foi hospitalizada e se encontra no Hospital Regional Albert Sabin.

Segundo as primeiras informações passadas pelo delegado Vinícius de Assis Nazário, Francisco Macedo, que usa tornozeleira eletrônica, tentou tirar a vida da mulher em um estabelecimento comercial. Conforme a vítima passou à polícia, ela “estava em uma pizzaria quando o suspeito a obrigou subir em sua moto e sair com ele para manter relação sexual. Porém a vítima se recusou e o suspeito passou a agredi-la com uma faca provocando lesões no rosto”, descreveu.

A Polícia ainda relatou que a mulher de nome não revelado desmaiou, foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional sob ficou aos cuidados médicos.

Voltar + Destaques