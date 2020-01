Destaques 25/01/2020 20:01 RdNews Prefeitos de Alto Taquari, Juruena e Nova Bandeirantes decretam situação de emergência Chuvas intensas no interior de Mato Grosso têm causado estragos e danos, destruindo casas e pontes, que causam isolamento de pessoas em áreas rurais. Pelo menos, três municípios já decretaram situação de emergência: Alto Taquari, Juruena e Nova Bandeirantes. As prefeituras destacam que, sozinhas, não conseguem solucionar todos os danos. Em Alto Taquari (a 487km de Cuiabá), a chuva forte do dia 16 de janeiro causou a destruição e o destelhamento de casas, além de queda de árvores. Os mais atingidos são as pessoas de baixa renda, destaca decreto assinado pelo prefeito Fabio Mauri (PSDB). "As consequências deste desastre natural, resultaram em grandes danos materiais e ambientais", traz publicação do ato na última sexta (17). O decreto garante também o conserto de casas destelhadas às famílias de baixa renda. Para isso, eles devem procurar a secretaria municipal de Assistência Social para solicitar o amparo. Depois, servidores irão apresentar orçamentos para reforma das casas e, em seguida, realizar os devidos consertos. A condição das estradas vicinais de Juruena (a 881km de Cuiabá) foi destacada para decretar emergência no município. Segundo a publicação, as chuvas intensas vêm desde dezembro do ano passado. O solo ainda encontra-se totalmente encharcado. "Muitas pontes acabaram rodando, tornando precária e interrompida a trafegabilidade nas estradas”. No decreto, a prefeita destaca que fez todos os esforços para diminuir os impactos. Mas, como Juruena possui muitos assentamentos, comunidades, fazendas, sítios e chácaras ligados por longas estradas rurais, a prefeitura não consegue resolver todos os problemas. "Dificuldades persistiram, exaurindo toda a capacidade operativa e financeira do Município", disse. O entrou em contato com a prefeita de Juruena, Sandra Josy (PROS), que informa que a situação do município já voltou a sua tranquilidade. Comentou, em seguida, que não iria comentar o decreto. Nova Bandeirantes (a 1 mil km de Cuiabá) também destacou a destruição de estradas, atoleiros e queda de pontes para decretar emergência. A consequência é isolamento de comunidades rurais, além de prejuízos para a área agrícola e bovina. O decreto relata dificuldade de transporte de pessoas e pacientes para unidades de saúde. Reportagem do já destacou que moradores da cidade publicaram fotos e vídeos de estradas alagadas ou tomadas pela lama. Segundo o prefeito Valdir Pereira (PSB), pessoas já foram socorridas e medidas paliativas já foram tomadas. Espera também o reconhecimento do decreto pelo Governo Federal para liberar recursos, que deverão ser usados para construção de pontes. A expectativa, porém, é que isso ocorra em cerca de 15 dias. Como medidas, Juruena e Nova Bandeirantes dispensaram licitação para contratos de bens para responder aos danos causados pela chuva. Autoriza a desapropriação em propriedades particulares em áreas de risco intensificado de desastre. Convoca ainda voluntários para ajudar na campanha de arrecadação de recursos, como roupas e alimentos, para as famílias afetadas.

