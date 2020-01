Polícia Militar registra tentativa de homicídio em Carlinda

Polícia Militar do município de Carlinda registrou uma tentativa de homicídio neste final de semana. Um homem deu entrada no Hospital Municipal com ferimentos de arma branca, e posteriormente encaminhado ao Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta, seu estado é considerado grave.

Conforme repassado a redação do site Nativa News, a polícia foi acionada por plantonistas do hospital informando a entrada de um paciente com ferimentos de faca. Com cortes profundos na região do abdômen. A vítima foi encontrada caída aos fundos de sua residência. O homem foi ouvido pela polícia, relatando que a filha de sua convivente, que reside em Alta Floresta, estava na residência, que após uma discussão, foi agredido e ferido pela sua convivente.

Rondas foram realizadas, mas a suspeita não foi localizada. Diante os fatos o boletim de ocorrências foi confeccionado e o caso passa a ser investigado.