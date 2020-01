Destaques 26/01/2020 09:24 Lucas Bólico - OlharDireto Contribuintes de MT pagam quase R$ 1 bilhão em impostos em uma semana Janeiro nem acabou e o consumidor mato-grossense já desembolsou mais de R$ 3 bilhões em impostos em 2020. A soma leva em consideração tributos municipais, estaduais e federais. Na última semana, o valor arrecadado quase bateu a marca de R$ 1 bilhão. Os dados constam do Boletim Impostômetro, realizado às sextas-feiras pela Fecomércio-MT, que somou o valor pago de primeiro a 24 de janeiro de 2020. Na semana passado, o montante recolhido foi de R$ 2.153 mi, ou seja, em sete dias, a população do estado pagou em impostos, taxas e contribuições aproximadamente 850 milhões de reais aos cofres públicos.



Responsável pela divulgação dos números, a Fecomércio aproveitou para criticar o |Governo do Estado, pela minirreforma tributária aprovada no ano passado e que passou a vigorar em 2020. O texto encaminhado pelo Executivo e aprovado na Assembleia Legislativa fez uma revisão nos incentivos fiscais concedidos em Mato Grosso. “Apesar da melhora econômica observada no país, o Estado de Mato Grosso resolveu aumentar a carga tributária com a Lei Complementar nº 631/2019, que altera a forma de recolhimento do ICMS e embute uma maior alíquota do imposto em produtos do comércio. Tanto para os economistas como para autoridades ligadas ao setor, os governos (municipais, estaduais e federal) não devem se preocupar somente em aumentar a arrecadação sem antes procurar formas de cortar da própria carne”, diz a entidade.



No ano passado, também em 24 dias, o Impostômetro da Fecomércio- havia contabilizado R$ 2.931 bilhões em Mato Grosso. Para atingir a marca de R$ 3 bi, foi necessário um dia a mais.



Imposto nacional O Brasil já chegou à marca de R$ 204 bilhões e o aumento em relação ao ano anterior, que neste mesmo período foi de R$ 199 bilhões, tem a ver com o estímulo ao crédito para pessoas físicas e a redução da taxa básica de juros, o que contribuiu para o aumento da arrecadação.

