Destaques 26/01/2020 09:41 Jornal da Cidade Alta Floresta: Homem rasga mais de 500 reais em nota de dinheiro na frente da Central da PM Foto: Reprodução Um caso atípico foi registrado pela Polícia Militar do município de Alta Floresta contra um homem ainda não identificado. O sujeito por volta das 17:17 horas de quinta-feira foi visto na frente da Central de Operações da PM rasgando dinheiro.

Conforme o registro, o cidadão em atitude suspeita passou a ser observado de dentro da Copom pelo policial que fazia o trabalho de rádio operador. Mas logo que percebeu gente olhando, desapareceu. Uma viatura foi acionada e assim que chegou observou um celular destruído no chão, um moletom e muitas notas de Real rasgadas.

O caso registrado como Dano Qualificado e tendo como vítima o Banco Central, detalhou com foram rasgadas: um nota de R$ 100, três notas de R$ 50; seis notas de R$ 20; oito notas de R$ 10; 13 notas de R$ 5 e uma nota de R$ 2. O policiais colaram as notas e ainda recolheram outras que somando tudo deram R$ 540.

Diligências foram feitas nas redondezas, mas o rasgador de dinheiro não foi encontrado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

