Destaques 27/01/2020 03:50 Redação: Nativa News Podemos tem três pré-candidatos a prefeito de Alta Floresta Foto: Reprodução Delegado Vinicius Nazário, Edson Arroteia e Douglas Arisi são opções do partido O Podemos de Alta Floresta tem três pré-candidatos a prefeito em 2020. De acordo com a legenda, por deliberação de seu Diretório Municipal, no último dia 24 o partido acolheu os nomes do atual delegado do município, Vinicius Nazário; do ex-vereador Douglas Arisi e do empresário, Edson Arrotéia, como opções da sigla para a disputa. Segundo o presidente do Diretório Municipal do partido, José Evandro Navarro, Arrotéia ainda não está definido mas demonstrou interesse de se candidatar pela sigla. Uma discussão interna deverá definir quem será o candidato na sigla na corrida eleitoral. O Podemos também definiu como prioridade a ampliação da bancada na Câmara Municipal. A chapa proporcional, segundo comunicado do partido, devem ter Evandro Navarro, que concorreu como deputado Estadual em 2018, como candidatos a vereador Valmir da Fanfarra, Otoniel do Vila Rural, Agnaldo Cidade Alta, que foram candidatos em 2016. Outros nomes cogitados para a chapa proporcional são Nano Alves, Eduardo, Admar Luiz (Lua) entre outros nomes. A tendência de candidatura própria também sustenta a tese de que 2020 terá uma disputa de novos protagonistas na política, todos com a sensação de que dá pra ganhar. A sigla discute, nos bastidores, os três nomes para prefeito de Alta Floresta consolidando a opção de uma terceira via com o objetivo de sair do que consideram “a mesmice”.

Voltar + Destaques