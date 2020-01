Destaques 27/01/2020 05:46 Redação: Nativa News Caminhão da prefeitura de Alta Floresta pega fogo dentro de pátio da Secretaria de Infraestrutura Foto: Divulgação - COB da 7ª CIBM Um caminhão da prefeitura de Alta Floresta ficou destruído depois que pegou no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura no domingo (26). O incêndio acorreu por volta das 07h41min, o Corpo de Bombeiros da 7ª CIBM recebe solicitação de atendimento em que se informa haver um veículo em chamas no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Uma guarnição composta por três militares desloca-se ao local com uma viatura ABT (Auto Bomba Tanque) e constatam que trata-se de um caminhão Ford, de cor branca, com um tanque de água sob a carroceria, em que estava tomado por incêndio na parte da cabine. O solicitante do atendimento, que é servidor vigilante da Secretaria, reportou à guarnição que o caminhão estava estacionado no pátio, quando em dado momento avistou fogo advindo do veículo, tendo iniciado um combate utilizando extintor de incêndio, sem êxito, ligando em seguida para o Corpo de Bombeiros, que se fez presente rapidamente. Um inquérito deve ser aberto para apurar a causa do incêndio.

