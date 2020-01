É de AF o novo presidente do Fórum Nacional de Base Florestal

A principal entidade representativa do setor de base florestal brasileiro agora está sob nova direção. Dia 17 último o Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF) escolheu os novos nomes que irão comandar a instituição durante o triênio 2020/2023. Assim, quem acaba de assumir a presidência é o empresário de Alta Floresta (MT), Frank Rogieri de Souza Almeida.



Rogieri é membro do Conselho Administrativo do Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem). É vice-presidente do Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso (Simenorte) e da Federação das Indústrias no Estado (Fiemt), e assume a entidade com a missão de ampliar a base associativa e de congregar as pautas do setor junto ao governo federal.



Atualmente, o Fórum é formado por 24 entidades com sedes no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia e Roraima, que, juntas, reúnem mais de 3.500 empresas associadas. “Nossa proposta de trabalho é congregar os anseios de todos os estados produtores de madeira nativa e criar uma agenda positiva para o desenvolvimento do setor”, pontuou Rogieri.



A nova gestão almeja aumentar a representatividade por meio da agregação de todos os estados com vocação florestal, o que se pôde confirmar após a realização do ‘I Encontro Nacional do Setor de Base Florestal’, realizado em novembro passado, cujos frutos começaram a ser colhidos. Já são três novos associados ao FNBF lotados nos estados do Amazonas, Pará e Acre.



Além disso, uma das premissas da nova gestão consiste em focar na divulgação dos ativos setor florestal, bem como disseminar entre os associados e a população em geral o trabalho desenvolvido em benefício da sustentabilidade do segmento.



Frank Rogieri assume a presidência em substituição ao empresário de Juína (MT), Geraldo Bento, que comandou a entidade por seis anos consecutivos, desde sua primeira eleição em 2014. “Desejo muita sorte e sucesso a ele na execução das agendas do setor. O Frank é um visionário e tenho certeza de que fará um grande trabalho. Agradeço a todos os colaboradores e diretores que estiveram ao meu lado nessas duas gestões”.



No período em que esteve à frente da entidade, Geraldo conseguiu estabelecer uma boa articulação com o governo federal, tendo participação fundamental na elaboração da minuta da Lei Geral, que visa regulamentar e estipular princípios e conceitos de fomento ao setor. Também trabalhou junto às bancadas federais dos estados que compõem o FNBF e a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) na atualização da legislação ambiental.



FNBF – o Fórum foi criado em 1999 com o objetivo de defender e representar todo o setor relacionado à atividade florestal, perante o governo federal, entidades e sociedade de uma forma geral, buscando sempre o devido reconhecimento e desenvolvimento do setor. Tem como missão, identificar e discutir questões relevantes que contribuam para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do setor de floresta brasileiro.



Mesa diretora

Presidente: Frank Rogieri de Souza Almeida (CIPEM/MT)

1º Vice-Presidente: Gleisson Omar Tagliari (SINDUSMAD/MT)

2º Vice-Presidente: Murilo Souza Araújo (UNIFLORESTA/PA)

3º Vice-Presidente: Diógenes Artuso (Di Artuso Indústria Madeireira Eireli / AC)

4º Vice-Presidente: Sérgio Augusto Amed e Silva (SINDMAD/AM)

5º Vice-Presidente: Paulo Jair Kreuz (FIERO/RO)

6º Vice-Presidente: Oneber de Magalhães Queiroz (SINDIMADEIRAS/RR)

Tesoureiro: Rafael José Mason (CIPEM/MT)