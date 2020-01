Destaques 28/01/2020 09:31 NortaoOnline Grupo Machado inaugura hoje unidade de Alta Floresta que vai gerar cerca de 300 empregos O grupo Machado, que tem à frente da direção o empresário Danilo Martins, concretiza hoje mais uma importante conquista: a inauguração do Machadão Atacadista em Alta Floresta. O grupo Machado tem sede em Colíder e a unidade de Alta Floresta será a quarta loja do grupo colidense, que conta ainda com o atacado (centro de distribuição). Outra unidade está instalada em Matupá. A nova unidade foi construída na Avenida Ariosto da Riva, nas proximidades do Terminal Rodoviário e vai proporcionar em torno 300 empregos diretos. O grupo Machado tem mais de 40 anos de história na região norte do estado de Mato Grosso, no comércio de gêneros alimentícios no atacado e varejo.

