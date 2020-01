Destaques 28/01/2020 17:40 Redação: Nativa News Pick-up bate em Caminhão que fazia conversão para entrar no bairro Jardim Panorama Foto | WhatsApp Nativa News O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (28) na rodovia MT-208, na entrada do bairro Jardim Panorama, núcleo urbano de Alta Floresta. Apesar da proporção, danos materiais e escoriações no passageiro da pick-up, que foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, o caminhão seguia na rodovia sentido à Carlinda, ao realizar a conversão para adentrar ao Jardim Panorama sentiu o impacto do veículo Strada que seguia atrás. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao passageiro, o condutor nada sofreu e recusou atendimento. O caso não foi registrado pela Polícia Militar.

Voltar + Destaques