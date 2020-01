Destaques 29/01/2020 05:50 Adilson Rosa Seduc MT Alta Floresta: Alunos da Escola 19 de Maio participaram de aula prática na usina de Teles Pires Foto: Divulgação Ao menos 20 alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 19 de Maio, localizada no município de Alta Floresta participaram de uma aula prática ao fazer uma visita na Usina Hidrelétrica Teles Pires, no rio Teles Pires a 100 quilômetros da cidade. Na aula de campo, os estudantes puderam conhecer de perto, como é o processo de produção de energia na Usina Hidrelétrica Teles Pires. “Chegamos ao local, obtivemos informações sobre os possíveis riscos na usina, pois é um local onde todos precisam estar atentos. A usina é a fio d´água, então não há a preocupação com desabamento de barragem, já que não possui reservatório”, relata a estudante Lázara Fernanda da Silva. Outra aluna, Isabela Cecília de Oliveira explica que os colegas puderam conhecer, de forma detalhada, como a energia é realizada. “A água do rio passa pelos geradores que produzem energia cinética, transformador converte a energia cinética em elétrica que vai direto para a central. É da central que a energia é transportada para qualquer lugar do país quer necessite dela”, explica. A Usina capacidade instalada de 1820 MW, sendo a maior usina do Complexo Teles Pires. O reservatório tem uma área total de 150 km² e uma linha de transmissão associada em 500 kV, com sete quilômetros de extensão, na margem esquerda do rio. Para a diretora da escola, Elaine Dione Silveira Vaz, a aula de campo é mais uma oportunidade para que os alunos descubram novos ambientes fora da sala de aula, incluindo a observação e o registro de imagens e entrevistas com as pessoas do local. “Tudo isso resulta num maior aprendizado, pois as aulas práticas são oportunidades de se trabalhar temas interdisciplinares com a abordagem de vários temas. Na visita à usina, os alunos aprenderam na prática, conhecimentos de química, física, biologia, além de língua portuguesa, arte, geografia e história”, destaca. A visita à usina de Teles Pires foi uma iniciativa do professor do Projeto de Educação e Arte (Educarte) Edivaldo Piovezana e com a participação dos professores Edilson Romeo, Márcia Helena, Misilene, Roseli e Carmen.

