Destaques 29/01/2020 18:11 Só Notícias Carlinda: Caminhonete furtada enquanto proprietário dormia é recuperada A Polícia Militar confirmou, ao Só Notícias, que a VW Amarok preta foi recuperada, ontem à noite, na região de uma estrada municipal, em Alta Floresta (315 quilômetros de Sinop). Até o momento, ninguém foi preso. De acordo com a PM, o veículo foi furtado de uma residência enquanto o proprietário dormia, na madrugada da última segunda-feira, no centro de Carlinda. No dia do crime, havia um motor de barco na carroceria da caminhonete e ainda não foi recuperado. A Amarok foi retirada do local com auxílio de um guincho e levada ao pátio da delegacia de Polícia Civil. Agora, o proprietário será comunicado da recuperação da caminhonete.

Voltar + Destaques