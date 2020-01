Destaques 30/01/2020 07:19 Redação: Nativa News Jovem de 25 anos é executado a tiros em Carlinda De acordo com a polícia, suspeito foi abordado por um homem que estava em um veiculo, próximo a um posto de combustíveis em Carlinda. Um jovem de 25 anos foi morto com de dois tiros no início da noite de ontem, quarta-feira (29), em Carlinda, cerca de 30 km de Alta Floresta. De acordo com a polícia, a vítima Josias de Lima Ferreira Ramos, 25 anos estava no meio da rua quando foi executado. O crime ocorreu próximo a um posto de combustíveis, localizado na entrada do bairro Santa Terezinha. Segundo a ocorrência policial, o jovem estava sozinho quando foi abordado por um suspeito que estava em um veiculo, que desceu efetuando disparos. No local, Testemunhas informaram terem ouvido ao menos cinco disparos. O corpo da vítima foi levada para exames na Politec da cidade de Alta Floresta. Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido o preso. O caso está sendo investigado.

