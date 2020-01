Destaques 30/01/2020 08:01 Redação: Nativa News Jovem de 18 anos é detido por tráfico de drogas em Alta Floresta Foto: Divulgação Polícia Militar fez a prisão de um jovem de 18 anos na noite desta quarta-feira (29) no bairro Vila Nova, sob acusação de tráfico de drogas. A prisão aconteceu após um trabalho investigativo, o jovem já possui passagens pela prática de tráfico e uso de entorpecentes, e também por furto. Na noite desta quarta-feira foi abordado e em sua posse foram localizadas 15 porções pequenas de substâncias análoga à pasta base de cocaína e 05 porções maiores do mesmo produto. Após o registro da ocorrência, o jovem foi conduzido a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.





Voltar + Destaques