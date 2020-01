Destaques 30/01/2020 11:00 Redação: Nativa News Alta Floresta: Motorista causa acidente em semáforo e deixa motociclista gravemente ferida Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (30) na Avenida Ariosto da Riva em Alta Floresta. Uma motociclista foi socorrida com ferimentos grave. De acordo com Motorista do veiculo Uno placas OBM 9770 de Alta Floresta, Milton Silva ele estaria na Avenida Ariosto na faixa do meio e a condutora da Motocicleta Fan, Lorraine Duelem de Souza, 25 anos, estava na faixa ao lado direito, segundo Milton ele deu seta para entrar e não tinha visto a motociclista vinda a se chocar. O motorista alegou que o sinal estava aberto, porém testemunhas que estava no local disse que o condutor do Uno teria avançado o semáforo vermelho, momento em que houve a colisão com a motociclista. Com o impacto a motociclista foi arrasta até outro uma caminhonete D-10, que estava na travessa U-5, aguardando para entrar na avenida., ficando prensada entre os dois veículos. A Polícia Militar fez o isolamento do local do acidente e houve o acionamento da Polícia Civil e também Politec.

