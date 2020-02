Destaques 01/02/2020 06:36 Antonio Viana/Jornal MT Norte Escola de Alta Floresta planta mais de 200 árvores no projeto Adote uma Nascente Foto: Jornal MT Norte A Direção de Meio Ambiente juntamente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Alta Floresta (COMDEMA), realizou na quinta-feira, 30, às 9hs da manhã no Parque Cidade Bela, a cerimônia de adoção de mais uma nascente. Os adotantes da nascente do Parque Cidade Bela foram a Escola Estadual Cecília Meireles e a Associação de Pastores de Alta Floresta. O evento contou com a presença do Prefeito Municipal Asiel Bezerra, do ICV [Instituto Centro de Vida] e de Luciano Frontelli, diretor executivo da Plant-for-the-Planet. (movimento global com o objetivo de combater a crise climática plantando árvores pelo mundo). Segundo ele, o evento é muito importante, pois é a parte que finaliza o aprendizado das crianças que participam do processo de formação, onde as mesmas aprendem várias coisas relacionadas a conservação e educação ambiental e o que está acontecendo com o clima no mundo.“ Essa é a parte em que elas aprendem na prática como ajudar na preservação no nosso planeta”. Afirma Luciano. Foram plantadas mais de 200 árvores nas margens das nascentes pelas crianças da escola Cecília Meireles. O projeto Adote uma Nascente, visa estimular a sociedade a participar de forma ativa na tarefa de proteger os recursos hídricos. Através de um cadastro, o interessado que tiver uma nascente em sua propriedade pode adotá-la, tornando-se um parceiro disposto a colaborar com a melhoria das condições ambientais locais. Os adotantes recebem orientações técnicas dos gestores do programa e se comprometem a fazer as ações necessárias de recuperação, preservação e conservação das Áreas de Preservação Permanente de nascentes e as respectivas áreas. O principal objetivo do Programa Adote uma Nascente é recuperar as nascentes degradadas de Alta Floresta, preservar e conservar as nascentes e matas ciliares que mantêm suas características naturais.

Voltar + Destaques