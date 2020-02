Destaques 01/02/2020 08:49 Prefeitura de Novo Mundo abre concurso com 44 vagas Prefeitura de Novo Mundo (MT) — Foto: Divulgação A Prefeitura de Novo Mundo, a 791 km de Cuiabá, abriu concurso com 44 vagas e salário de até R$ 7,7 mil. As inscrições começam neste sábado (1º) e vão até o dia 20 de fevereiro. De acordo com o edital, o concurso é voltado para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários oferecidos variam entre R$ 1 mil até R$ 7,7 mil. Os interessados devem se inscrever pelo site da prefeitura. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e subjetiva. Clique aqui para ver o edital. As vagas oferecidas são para os seguintes profissionais: advogado, bioquímico, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro agrônomo, médico, nutricionista, professor, psicólogo, agente administrativo, atendente, fiscal de tributos, recepcionista, técnico em enfermagem, auxiliar de serviço-gerais, merendeira, motorista, auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas leves e zeladora. As provas devem ser aplicadas no dia 8 de março. A Câmara Municipal também abriu duas vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais e atendente.

